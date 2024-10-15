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Улицу в центре Перми перекроют до конца месяца

Это связано со строительством теплосети.

Источник: Минтранс Пермского края

В Перми до 1 ноября будет закрыт сквозной проезд по улице Свердловской, предупредили в министерстве транспорта Пермского края.

Проезд по улицу ограничат до конца месяца ради обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве теплосети, объяснили в министерстве. При этом подрядчик должен обеспечить доступ к объектам либо со стороны улицы Монастырской, либо со стороны улицы Окулова.

В минтрансе попросили водителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршруты.

Вряд ли это ограничение заметно повлияет на дорожную ситуацию в районе улицы Попова и Коммунального моста, где нередки 9-балльные пробки, чего не скажешь о ремонте отворота на Парковый неподалёку от ДКЖ, из-за которого пробки растянулись сразу на нескольких основных транспортных артериях города.