Улицу в центре Перми перекроют до конца месяца

Вряд ли это ограничение заметно повлияет на дорожную ситуацию в районе улицы Попова и Коммунального моста, где нередки 9-балльные пробки, чего не скажешь о ремонте отворота на Парковый неподалёку от ДКЖ, из-за которого пробки растянулись сразу на нескольких основных транспортных артериях города.