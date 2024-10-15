Самолёт рейса Иркутск-Чара вернулся в аэропорт из-за неисправности

Самолёт, который должен был лететь из Иркутска в село Чара Забайкальского края, был вынужден вернуться в аэропорт из-за технической неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал «AVIAINCIDENT».
«14 октября экипаж воздушного судна Ан-26 принял решение вернуться на место стоянки с предварительного старта по причине выявленных неисправностей», — говорится в сообщении.
К счастью, посадка прошла успешно. Из-за какой технической неисправности борт пришлось вернуть в аэропорт, неизвестно.
Ранее экипаж пассажирского самолёта, следовавшего по маршруту Иркутск— Нерюнгри, вернулся на аэродром из-за неуборки стойки шасси. Самолёт удалось посадить через полчаса.
До этого случая в аэропорту Иркутска не смог вылететь самолёт из-за отказа бортового компьютера.