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Следователи проверят факт буллинга в уфимской школе

Мать одного из учеников обвинила учительницу в травле ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе следователи начали проверку по факту возможного буллинга в одной из школ города. Напомним, мать четвероклассника обвинила учительницу в травле ребенка, сама же преподавательница утверждает, что женщина добивается ее увольнения.

На защиту учителя уже выступили и другие родители, которые собираются писать петицию и отстаивать честь любимого педагога. Учительница заявила, что запись, на которой она якобы кричит на мальчика, является склейкой, а громкость ее голова она объяснила акустикой в классе.

— В настоящее время следователями совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего, — сообщили в СУ СКР по Башкирии.

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