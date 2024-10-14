Следователи проверят факт буллинга в уфимской школе

В Уфе следователи начали проверку по факту возможного буллинга в одной из школ города. Напомним, мать четвероклассника обвинила учительницу в травле ребенка, сама же преподавательница утверждает, что женщина добивается ее увольнения.
На защиту учителя уже выступили и другие родители, которые собираются писать петицию и отстаивать честь любимого педагога. Учительница заявила, что запись, на которой она якобы кричит на мальчика, является склейкой, а громкость ее голова она объяснила акустикой в классе.
— В настоящее время следователями совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств произошедшего, — сообщили в СУ СКР по Башкирии.
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