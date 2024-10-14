В Таганроге отопление начнут подавать с 15 октября. Об этом на своей странице сообщила глава администрации города Светлана Камбулова.
По словам сити-менеджера, тепло начнут подавать по заявкам руководителей социальных учреждений. В этот перечень входят школы, больницы, объекты культуры и спорта.
— Что касается жилищного фонда города, также с 15 октября готовы подавать тепло в многоквартирные дома, — говорится в сообщении.
Для этого необходимо управляющей компании направить заявку в теплоснабжающую организацию.