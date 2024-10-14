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20 новых трамваев поступят в Нижний Новгород до конца 2024 года

Всего в нижегородский автопарк поставили 60 единиц подвижного состава.

Источник: Нижегородская правда

170 новых трамваев поступят в Нижний Новгород до конца 2026 года. 20 из них появятся в этому году, сообщил директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский на заседании комиссии по транспорту и дорожному хозяйству гордумы.

Всего в нижегородский автопарк поставили 60 единиц подвижного состава, 49 из них уже работают на трамвайной линии.

Напомним, что в рамках модернизации трамвайной инфраструктуры по концессии обновят 149 километров трамвайных путей, 15 тяговых подстанций, реконструируют три депо и приобретут 170 единиц подвижного состава. Все работы планируют завершить до 31 декабря 2026 года.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что движение трамваев № 2 возобновилось с 14 октября в Нижнем Новгороде.