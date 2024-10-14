Как оформить декретный отпуск: какие документы нужны, куда подать заявление, размер пособий

* Если женщина вынашивает одного ребенка, отпуск по беременности и родам составляет 140 дней. При этом 70 календарных дней ей положены до родов и 70 календарных дней — после появления ребенка на свет;

* Если у женщины многоплодная беременность, ей положен увеличенный отпуск в размере 194 дней. При этом 84 дня отпуска предоставляются на работе до родов и 110 дней после родов;

* В случае преждевременного появления ребенка на свет — в период с 22 до 30 недели беременности — женщина получает листок нетрудоспособности общим сроком на 156 календарных дней.