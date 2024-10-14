В КНР обнаружили оскверненную гробницу правителя возрастом 5 тыс. лет

Ученые обнаружили в гробнице, которая находится в городе Юнчэн, более 350 предметов — изделия из керамики, кости и нефрита. Площадь объекта превышает 17 кв. м. По предположениям историков, в древности в этом районе располагался крупный населенный пункт, «сопоставимый со столицей».