В КНР обнаружили оскверненную гробницу правителя возрастом 5 тыс. лет

ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Археологи обнаружили на территории центральной китайской провинции Хэнань гробницу эпохи неолита возрастом порядка 5 тыс. лет. Об этом сообщило агентство Xinhua.
По его сведениям, могила предположительно принадлежит местному правителю той эпохи. Согласно оценке специалистов, она подверглась намеренному осквернению вскоре после похорон. Большая часть скелета покойного исчезла, многие церемониальные принадлежности повреждены.
Ученые обнаружили в гробнице, которая находится в городе Юнчэн, более 350 предметов — изделия из керамики, кости и нефрита. Площадь объекта превышает 17 кв. м. По предположениям историков, в древности в этом районе располагался крупный населенный пункт, «сопоставимый со столицей».
Обнаруженная гробница находится в местечке Ванчжуан, где имеются древние развалины и откуда периодически поступает информация о новых археологических находках. Артефакты подтверждают, что в далеком прошлом в этой части Китая происходил интенсивный процесс взаимного обогащения различных культур Восточноазиатского региона.