Омский «Авангард» завершил выездную серию победой над «Трактором»

По ходу встречи они уступали 0:1, тем этот успех ценнее. У «Авангарда» здесь был довольно странный состав, от которого уже и не ожидалось победы — с Проскуряковым в воротах, без Макеева в атаке, с недавно нашумевшим в целой серии матчей в ВХЛ Павлом Леуко, но лишь в качестве 13-го нападающего.