Омский «Авангард» завершил выездную серию победой над «Трактором»

Сегодня, 14 октября, Омский «Авангард» завершил выезд уже нежданной победой над «Трактором». Омский хоккеисты в гостях сыграли матч чемпионата КХЛ против «Трактора» и победили 3:1.
По ходу встречи они уступали 0:1, тем этот успех ценнее. У «Авангарда» здесь был довольно странный состав, от которого уже и не ожидалось победы — с Проскуряковым в воротах, без Макеева в атаке, с недавно нашумевшим в целой серии матчей в ВХЛ Павлом Леуко, но лишь в качестве 13-го нападающего.
Кроме того, к игре уральцы подошли, будучи намного выше в таблице и с длинной «сухой» серией своего вратаря Фукале. И первый период опасения подтвердил. «Трактор» забил на 11-й минуте усилиями Никиты Тертышного, и до перерыва омичи голом сопернику так и не ответили. Даже один раз получив большинство.
Второй отрезок гости сами начали в меньшинстве. Тут они выстояли, а на 24-й минуте игры Рид Буше сделал пас, а Линден Вей бросил с кистей в «девятку» и наконец сравнял счет — 1:1. В итоге и этот период оказался отмечен только данной одной заброшенной шайбой.
В третьем периоде «ястребы» вышли вперед, когда Буше забил уже сам — с дальней дистанции и после паса Шаризянова. Уральцы в попытках отыграться атаковали мощно, но в концовке поплатились даже за штурм зоны соперника вшестером — Буше оформил дубль голом в пустые ворота. 1:3 — победное завершение серии «ястребов» из трех выездных матчей, где два — до того — уже были проиграны.
Кстати, это всего лишь первая победа омского клуба в текущем сезоне на выезде. Далее «Авангард» дома сыграет 17 октября против «Спартака».