На благоустройство территории у Водонапорной башни Уфы потратят 17,7 млн рублей

В Уфе благоустроят территорию около Водонапорной башни. На облагораживание тропы и строительство металлической лестницы власти города готовы потратить 17,79 млн рублей. Именно на такую сумму был заключен контракт с ООО «Чистый путь».
Подрядчик должен выполнить условия контракта до конца этого года.
Напомним, в 2021 году Водонапорную башню включили в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Ранее около башни был разбит сквер. Его строительство приурочили к 450-летнему юбилею города.
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