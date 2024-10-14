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Прокуратура Ростовской области провела анализ сферы обеспечения жилищных прав граждан

Прокуратура обратила внимание главы донского региона на сферу обеспечения жилищных прав граждан.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора на сферу обеспечения жилищных прав граждан. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

— Прокуратурой Ростовской области проведен анализ соблюдения прав граждан при переселении из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, — говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году объем финансирования на указанные цели увеличен на 68% — это 3,8 млрд рублей, а число лиц, запланированных к переселению, возросло на 40% — 2,7 тыс. Однако проблемы, связанные с расселением в регионе окончательно не решена. В Ростове-на-Дону, Шахтах, а также в Цимлянском районе отмечаются низкие темпы освоения выделенных средств.