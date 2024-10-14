Прокуратура Ростовской области провела анализ сферы обеспечения жилищных прав граждан

Отметим, что в этом году объем финансирования на указанные цели увеличен на 68% — это 3,8 млрд рублей, а число лиц, запланированных к переселению, возросло на 40% — 2,7 тыс. Однако проблемы, связанные с расселением в регионе окончательно не решена. В Ростове-на-Дону, Шахтах, а также в Цимлянском районе отмечаются низкие темпы освоения выделенных средств.