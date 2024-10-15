«Отогревают неагрессивным теплом»: В Пермском крае спасли примерзшего ко льду водоема краснокнижного лебедя

Начался сезон, когда лебеди улетают на зимовку. Обычно он длится с октября до конца ноября. В это время от жителей Пермского края поступает очень много звонков по поводу спасения птиц, которые не успели улететь. Очередной случай произошел сегодня, 14 октября, в Кунгурском районе. Подробности «КП-Пермь» рассказал зоозащитник Семен Филипповский.
На одном из водоемов Кунгурского округа местные жители обнаружили двух замерзающих краснокнижных лебедей. Птицы примерзли ко льду и не могли самостоятельно выбраться. Одного лебедя спасти не удалось, он погиб. Второго — вытащили из воды.
— На место происшествия выезжали сотрудники Единой службы спасения и егерь. Специалисты зашли на лодке на лед с того места, где нет воды, а затем вытащили лебедя. Так как птица уже была обессилена, она не сопротивлялась, — рассказал Семен Филипповский.
Сейчас спасенный лебедь находится в помещении в охотхозяйстве. Его отогревают неагрессивным теплом без обогревателей и ветродуек, поят через клюв теплой глюкозой. У птицы повреждено крыло. Завтра ее перевезут в ветклинику в Пермь.
— Еще один пострадавший лебедь находится в Чайковском. Птица упала на землю и, есть вероятность, что она повредила крыло. Пока водоем не замерз, птица плавает, но взлететь не может. Скорее всего, это молодой лебедь, — говорит зоозащитник.