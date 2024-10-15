«Отогревают неагрессивным теплом»: В Пермском крае спасли примерзшего ко льду водоема краснокнижного лебедя

Начался сезон, когда лебеди улетают на зимовку. Обычно он длится с октября до конца ноября. В это время от жителей Пермского края поступает очень много звонков по поводу спасения птиц, которые не успели улететь. Очередной случай произошел сегодня, 14 октября, в Кунгурском районе. Подробности «КП-Пермь» рассказал зоозащитник Семен Филипповский.