Онищенко: квадробинг нельзя отнести к психиатрическим заболеваниям

«[Квадробинг] — это мода. Да, ее подогревают, выводят на первый план, но она есть, так как была мода у хиппи, еще у других социальных групп, молодежных движений, которые таким образом выражали свой протест. Поэтому давайте поизучаем эту тему, я точно говорю, что это не психиатрическое заболевание. Но если мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться», — сказал Онищенко (цитата по ТАСС).