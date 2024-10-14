Олбани
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники подделали аккаунт главы Лиды в Telegram и пишут его подчиненным

Мошенники в Беларуси подделывают Telegram-каналы чиновников.

Источник: Комсомольская правда

В официальном Telegram-канале председателя Лидского райисполкома Александра Версоцкого появилось сообщение, что мошенники используют его имя в личной переписке с его подчиненными в Telegram, чтобы добыть нужные им сведения. Злоумышленники пытались вести переписку с одним из сотрудников Версоцкого.

«Будьте бдительны!», — предупреждает чиновник и отмечает, что мошенники создают фейковые аккаунты руководителей, как правило, в Telegram. При этом они могут быть вполне реалистичными, с фото с официального сайта или соцсетей, с именем и фамилией.

«Знаем, что мошенники научились подделывать даже голоса. Не отвечайте! И тем более не передавайте сведения! Для этого есть официальные каналы связи», — предупредил Александр Версоцкий.

Мы писали, что второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта, заменив ядерное топливо (здесь подробнее).