Мошенники подделали аккаунт главы Лиды в Telegram и пишут его подчиненным

В официальном Telegram-канале председателя Лидского райисполкома Александра Версоцкого появилось сообщение, что мошенники используют его имя в личной переписке с его подчиненными в Telegram, чтобы добыть нужные им сведения. Злоумышленники пытались вести переписку с одним из сотрудников Версоцкого.
«Будьте бдительны!», — предупреждает чиновник и отмечает, что мошенники создают фейковые аккаунты руководителей, как правило, в Telegram. При этом они могут быть вполне реалистичными, с фото с официального сайта или соцсетей, с именем и фамилией.
«Знаем, что мошенники научились подделывать даже голоса. Не отвечайте! И тем более не передавайте сведения! Для этого есть официальные каналы связи», — предупредил Александр Версоцкий.
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