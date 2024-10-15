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Самую яркую за 13 лет комету наблюдали в небе над Нижним Новгородом

Нижегородцы могли наблюдать в небе самую яркую комету за последние 13 лет. Называется она «Цзыцзиньшань-ATLAS» (C/2023 A3).

Сейчас в Олбани: +3° 2 м/с 87% 750 мм рт. ст. +5°

Это короткопериодическая комета из семейства Юпитера. Ее открыли 11 января 1965 года китайские астрономы в обсерватории Цзыцзиньшань в городе Нанкин.

Комета обладает довольно коротким периодом обращения вокруг Солнца — чуть более 6,6 года. У «Цзыцзиньшань-АТЛАС» виден длинный хвост, который сейчас достиг длины в 21°, что примерно в 42 раза больше размера диска полной Луны.

В середине октября комета хорошо видна во всем Северном полушарии. Последней раз отсюда наблюдали яркую комету Хейла-Боппа в 1997 году.

космос