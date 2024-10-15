Самую яркую за 13 лет комету наблюдали в небе над Нижним Новгородом

Комета обладает довольно коротким периодом обращения вокруг Солнца — чуть более 6,6 года. У «Цзыцзиньшань-АТЛАС» виден длинный хвост, который сейчас достиг длины в 21°, что примерно в 42 раза больше размера диска полной Луны.