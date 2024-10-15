За дронами будущее: в Нижегородской области открылись учебные классы для работы с беспилотниками

С начала нового учебного года в Нижегородской области открылись специализированные классы для изучения беспилотников. Они заработали на базе 17 школ и Борского губернского колледжа в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС).
Чему учат в таких классах детей, с какими оборудованием работают школьники и станут ли они в будущем операторами БПЛА, смотрите в первом выпуске проекта Homo Sapiens нижегородский.
Напомним, что в Нижегородской области тестируется первый грузовой беспилотник «Курьер-30». Дрон может перевозить грузы до шести килограммов и летать со скоростью до 70 км/ч. Сама модель запущена в серийное производство.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что специализированные классы для изучения беспилотников откроют в 17 школах и Борском губернском колледже в Нижегородской области. В них школьников будут обучать управлению дронами, их разработке и производству.