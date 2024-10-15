В Татарстане готовы поддержать возможное ледовое шоу Валиевой

«Мы всегда всех поддерживаем. У нас достаточно часто со своими шоу гастролируют Татьяна Навка, Этери Тутберидзе. Как раз там выступали и Камила Валиева, и Алина Загитова. Административно мы всегда открыты, тем более наших, доморощенных, всегда поддержим», — подчеркнул Леонов, отвечая на соответствующий вопрос.