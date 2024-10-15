Стало известно, в какой части Краснодара самый загазованный воздух

Контрольные пункты выявили нарушения в нескольких районах города. В частности, на улице 40-летия Победы зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации угарного газа и оксида азота в 1,5 раза. В Фестивальном районе, на улице Атарбекова, содержание сероводорода превысило норму в 2,3 раза.