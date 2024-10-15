Стало известно, в какой части Краснодара самый загазованный воздух

В Краснодаре были опубликованы результаты мониторинга воздушного загрязнения за последнюю неделю. Исследование МКУ «Центр озеленения и экологии» показало, что в краевой столице зафиксированы уровни сероводорода, угарного газа и оксида азота, превышающие допустимые нормы.
Контрольные пункты выявили нарушения в нескольких районах города. В частности, на улице 40-летия Победы зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации угарного газа и оксида азота в 1,5 раза. В Фестивальном районе, на улице Атарбекова, содержание сероводорода превысило норму в 2,3 раза.
На улице Постовой вблизи Городского сада уровень сероводорода оказался выше допустимого в 1,2 раза. Кроме того, на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне произошло превышение сероводорода в 1,5 раза.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что уровня остальных анализируемых загрязняющих веществ остается в рамках допустимых значений.