Создана предотвращающая развитие артрита при лишнем весе генная терапия

Последующие опыты на мышах показали, что генная терапия значительно снизила концентрацию омега-6 кислот в организме грызунов, в результате чего частота развития воспалений в их суставах и жировой ткани значительно снизилась. Это одновременно подавило ускоренное старение их коленей, а также улучшило их метаболизм и привело к некоторому снижению веса. Как надеются ученые, схожие позитивные результаты будут скоро достигнуты и в ходе первых клинических испытаний с участием добровольцев.