Олбани
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ожидается штормовой ветер

Жителей Ростовской области предупредили о сильном ветре.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жителей предупредили о штормовом ветре. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, согласно опубликованной информации, порывы ветра достигнут 72 километров в час. Отметим, что в серверной части региона столбики термометров опустятся до отметки +15…+18 градусов в дневное время. Ночью температура воздуха составит +6…+8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов. Также в некоторых районах области прогнозируется дождь.

Также в регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса.