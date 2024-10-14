В Ростовской области ожидается штормовой ветер

Так, согласно опубликованной информации, порывы ветра достигнут 72 километров в час. Отметим, что в серверной части региона столбики термометров опустятся до отметки +15…+18 градусов в дневное время. Ночью температура воздуха составит +6…+8 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14…+16 градусов. Также в некоторых районах области прогнозируется дождь.