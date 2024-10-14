Олбани
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове выделили 4,5 млн рублей на замену дождеприемных колодцев в ливневках

В Ростове-на-Дону планируют заменить дождеприемные колодцы в городских ливневках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону выделили 4,5 млн рублей на замену дождеприемных колодцев в ливневках. Об этом сообщили на сайте госзакупок.

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города ищет подрядчика, который выполнит работу по замене дождеприемных колодцев ливневой канализации. Средства на эти цели выделят из бюджета донской столицы.

Всего необходимо установить три прямоугольных решетки разных размеров и одну круглую. Точные адреса установки колодцев не сообщаются. Выполнить работы нужно до 1 декабря текущего года.