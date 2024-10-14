В Ростове выделили 4,5 млн рублей на замену дождеприемных колодцев в ливневках

В Ростове-на-Дону выделили 4,5 млн рублей на замену дождеприемных колодцев в ливневках. Об этом сообщили на сайте госзакупок.
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города ищет подрядчика, который выполнит работу по замене дождеприемных колодцев ливневой канализации. Средства на эти цели выделят из бюджета донской столицы.
Всего необходимо установить три прямоугольных решетки разных размеров и одну круглую. Точные адреса установки колодцев не сообщаются. Выполнить работы нужно до 1 декабря текущего года.