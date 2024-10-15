Маленькая жительница Петербурга съела ягоду, которая останавливает сердце

Ягоды ландыша майского созревают в лесах Петербурга и Ленобласти в конце сентября — начале октября. Выглядят они довольно аппетитно, но при этом плоды ландыша смертельно опасны как для людей, так и для зверей. Высокая дозировка вещества, которое содержится в ягодах, может привести к остановке сердца.