Что можно и нельзя делать в Куприянов день 15 октября на второй день зимы

Православная церковь 15 октября вспоминает святых Куприяна и Устину. В народе празднуют Куприянов день, который считали вторым днем зимы. Все дело в том, что Покров Пресвятой Богородицы (его православные верующие отметили 14 октября) считался первым зимним праздником.
День не подходит для того, чтобы уезжать на дальние расстояние. Кроме того, 15 октября не следует переезжать. Запрещено принимать подарки от чужих людей. Предки верили, что вместе с ними можно забрать чужие болезни. Не стоит надевать яркие вещи. Считается, что это может обернуться неприятностями и сглазом.
По традиции, в указанный день сеяли на огороде свеклу, лук, морковь, укроп. Также в Куприянов день женщины занимались рукоделием.
Согласно приметам, ясное небо предупреждало о заморозках. В том случае, если подул холодный ветер и пошел сильный дождь, то зима окажется суровой. Листопад указывает на похолодание. Если выпал снег, то настоящую зиму ждали через 40 дней.
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