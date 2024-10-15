Что можно и нельзя делать в Куприянов день 15 октября на второй день зимы

День не подходит для того, чтобы уезжать на дальние расстояние. Кроме того, 15 октября не следует переезжать. Запрещено принимать подарки от чужих людей. Предки верили, что вместе с ними можно забрать чужие болезни. Не стоит надевать яркие вещи. Считается, что это может обернуться неприятностями и сглазом.