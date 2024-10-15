Белорусские врачи дали советы, как обезопаситься от радиации в дарах леса осенью 2024: шляпки грибов, мясо диких животных, клюква из леса

Осень — раздолье для любителей тихой и обычной охоты, сборщиков клюквы. Белорусы лес любят, в сезон вдоль трасс чередой стоят машины, но есть и такие, кто покупает дары леса на рынках, в том числе и на стихийных возле дорог. Но, как предупреждают санврачи Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, даже спустя 38 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС на территории Беларусь регистрируются случаи повышенного содержания радионуклидов в продуктах охоты, грибах и ягодах.