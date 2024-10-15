Белорусские врачи дали советы, как обезопаситься от радиации в дарах леса осенью 2024: шляпки грибов, мясо диких животных, клюква из леса

Осень — раздолье для любителей тихой и обычной охоты, сборщиков клюквы. Белорусы лес любят, в сезон вдоль трасс чередой стоят машины, но есть и такие, кто покупает дары леса на рынках, в том числе и на стихийных возле дорог. Но, как предупреждают санврачи Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, даже спустя 38 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС на территории Беларусь регистрируются случаи повышенного содержания радионуклидов в продуктах охоты, грибах и ягодах.
В Беларуси пошли грибы, соцсети пестрят фотографиями белых, польских, маслят, опят. А грибы могут накапливать цезий-137. Но грибы по-разному накапливают эти радионуклиды.
В группу сильнонакапливающих входят моховик, польский гриб, масленок, груздь настоящий и черный, колпак кольчатый (курочка), зеленка, сыроежка, решетник. Эти грибы разрешается собирать только в «чистых» лесах.
Средненакапливающие грибы — это белый, подосиновик, подберезовик, лисичка, рыжик, подзеленка (рядовка серая). Слабонакапливающие — опенок, гриб-зонтик, вешенка, шампиньон.
Специалисты не рекомендуется покупать грибы и ягоды на обочинах автомобильных дорог, потому что их могли собирать тут же вдоль оживленных трасс, и они могут содержать если не радиоактивные загрязнения, но тяжелые металлы, что не менее опасно для здоровья.
Как рассказывала агентству «Минск-Новости» ветврач лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы минского Комаровского рынка Светлана Шитик, проверить грибы можно на рынке, для этого принести около одного килограмм, ответ — через несколько часов. Исследования в лаборатории выполняются с использованием белорусских гамма-радиометров.
По информации врачей-гигиенистов Жабинского районного центра гигиены и эпидемиологии, накопление радионуклидов в грибах различается не только по их видам, но и по содержанию в отдельных частях плодовых тел. Так, например, у грибов с хорошо развитой ножкой (белый, подберезовик, подосиновик, польский), как правило, содержание радионуклидов в шляпках в 1,5−2 раза выше, чем в ножках.
А вот различия в содержании цезий — 137 в молодых и старых грибах не установлено, но рекомендуют брать все же молодые, потому что даже съедобные, но старые грибы могут накапливать ядовитые вещества.
Рекомендации по снижению возможного содержания цезия-137 в грибах: отваривать от 15 до 60 минут в соленой воде, при этом через каждые 15 минут отвар сливать. При кипячении кроме соли добавить немного уксуса или лимонной кислоты, что увеличит выход радионуклидов из грибов в отвар.
Врачи-гигиенисты отметили, что при такой обработке в течение 30 минут сыроежек, зеленок, рядовок и волнушек концентрация радиоцезия снижается в 2−10 раз. 45 минут для достижения этих параметров надо подберезовикам, боровикам, польским, подосиновикам. Но длительная варка снизит и содержание питательных веществ.
Клюква — ягода № 1 осенью в Беларуси — не только суперполезна, но и, к сожалению, накапливает цезий-137 сильнее остальных дикорастущих ягод. В этом с ней могут сравниться только брусника, которую в октябре еще можно встретить в лесу, и голубика, сезон которой уже отошел.
И если для грибов сбор возможен при плотности загрязнения 1 Ки/км2, то для ягод и 0,5 Ки/км2 уже много, отметили врачи-гигиенисты.
Специалисты предупреждают, что накопление целия-137 в дикорастущих ягодах зависит не только от плотности радиоактивного загрязнения, но и от степени увлажнения почвы, и даже от вида преобладающей древесной растительности, причем различия даже по одному виду ягод могут достигать 10 раз.
А вот переработка ягод снижает содержание цезия-137 в готовой продукции максимум в 2 раза, если используется только сок ягод без жмыха.
А вот приготовление варенья и компота из ягод не изменяют общего содержания цезия-137.
При одинаковой плотности загрязнения почв накопление цезия-137 в ягодах больше во влажных условиях произрастания, чем в сухих, отметили специалисты Чаусского лесхоза.
При одинаковой плотности загрязнения почв накопление цезия-137 в ягодах больше в чисто сосновых лесах, меньше — в смешанных с лиственными древесными породами сосновых лесах. Минимальное накопление цезия-137 отмечается в лиственных лесах.
Все собранные ягоды перед употреблением специалисты советуют очистить от прилипших частиц лесной подстилки, мха, почвы и несколько раз промыть в проточной воде.
По информации «Белгосохоты» в октябре 2024 года разрешение на охоту распространено на многих диких животных и птиц, в том числе на лосей, оленей, косуль, кабанов, куропаток, рябчиков.
Добытые охотниками дикие животные и птица могут содержать радионуклиды цезия-137 и стронция-90. Цезий-137 накапливается в мышцах, мягких тканях и внутренних органах и замещает в организме подобный ему по химическим свойствам калий, а стронций-90, накапливаясь в костях, замещает кальций. Наименее загрязненными считаются сало и жир.
Диких животных по степени убывания накопления радионуклидов в их организме можно расположить так: кабан, косуля, заяц-русак, лось.
«В мясе кабанов и косуль в возрасте от 2 лет и старше содержится меньше цезия-137, чем у молодых, а у лосей, наоборот — у молодых животных концентрация радиоактивного цезия в мясе значительно меньше», — предупреждают санврачи Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
А вот что касается мяса диких птиц, то из-за их миграции на большие расстояния его надо обязательно проверять даже при добыче на «чистых» территориях.
Посты радиационного контроля есть в лесхозах, радиологические лаборатории — в центрах гигиены и эпидемиологии, ветлаборатории — на рынках, где для охотников и сборщиков грибов и ягод проведут исследования, в том числе и бесплатное, на содержания радионуклидов.
Санврачи дали совет, как снизить уровень радиоактивного загрязнения мяса в домашних условиях. Мясо нарезать на небольшие куски, замочить на 2 часа в солевом растворе (туда можно добавить уксус или лимонную кислоту), раствор лучше несколько раз менять. После этого мясо лучше отварить, так как при жарке содержание радионуклидов не уменьшается. При варке первый бульон необходимо слить, так как в него из мышц переходит до 50% радионуклидов, из костей — 1%.
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