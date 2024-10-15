Где в Крыму во вторник пройдут дожди

«Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на южном и восточном побережье до +12, днем +14…+19 градусов, в горах +11…+13», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +16…+18 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут от +7 до +12, днем поднимутся до +16…+19 градусов.