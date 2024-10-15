Хит подряд: фильм «Руки Вверх!» возглавил российский прокат

Музыкальный блокбастер о поп-группе 1990-х «Руки Вверх!» стал лидером отечественного проката по итогам минувшего уикенда. Фильм заработал больше 220 млн — это лучший результат за последние несколько месяцев. Следом идет слэшер «Ужасающий 3», записавший на свой счет 67 млн. По-прежнему в топе новая экранизация А. Дюма «Граф Монте-Кристо» и «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли. «Известия» — об итогах отечественного проката в минувшие выходные.
Зритель вернулся в кино после летнего затишья. Один из главных итогов прошедшего кино-уикенда — рост посещаемости кинотеатров с 1,1 млн до 1,7 млн. Уверенно дебютировал в отечественном прокате музыкальный блокбастер, как его называют создатели, о популярной группе 1990-х «Руки Вверх!» — с первой строчки бокс-офиса. Картина, по данным ЕАИС, в период с 10 по 13 октября заработала 224 млн рублей, не оставив другим шанса на лидерство. Это пока лучший результат осени. В последний раз сборы превышали эту отметку в мае, когда в кино показывали фантастический «Сто лет тому вперед».
— У фильма изначально был большой потенциал. «Руки Вверх!» — узнаваемый бренд, песни группы знают практически все поколения. Несомненно, помогло и похолодание — за окном дождь, и музыкальная комедия сильно ободряет. Байопик о становлении всенародно любимой группы имеет все шансы собирать кассу до начала зимы. В том числе благодаря отличному «сарафану», — отметила в беседе с «Известиями» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Лента, посвященная истории группы, созданной Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным, за киновыходные собрала в залах суммарно почти 600 тыс. человек. На счету фильма 32 тыс. сеансов только в первый уикенд — это в пять раз больше, чем у ближайшего конкурента в топе. На второй строчке бокс-офиса разместилась еще одна новинка — американский рождественский слэшер «Ужасающий 3». Он записал на свой счет 67,7 млн рублей. В центре сюжета вновь клоун-маньяк Арт. На этот раз он собирается расправиться с жителями округа Майлз, когда те мирно засыпают в канун Рождества. Несмотря на то что отставание от лидера проката значительное, второе место топа для жанра — показатель неплохой.
— Такой результат «Ужасающего 3» в очередной раз подтверждает перманентный спрос на хорроры. Если «Собиратель душ» привлекал неузнаваемым Николасом Кейджем, то «Ужасающий» — франшиза, эксплуатирующая популярный троп клоуна-убийцы. Части «Ужасающего» традиционно выходили под Хеллоуин, и к третьей персонаж уже стал по-настоящему узнаваем в России. Плюс не стоит отметать практически нулевую конкуренцию в жанре на уикенде, — объяснила успех картины Ольга Зинякова.
Уверенно продолжает чувствовать себя в отечественном прокате новая экранизация «Графа Монте-Кристо» с Пьером Нинэ в главной роли, премьера которой в России состоялась 19 сентября. Срежиссировал ее дуэт Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера, известный по работе над сценарием «Трех мушкетеров» с Венсаном Касселем. Фильм про мстителя Эдмона Дантеса заработал еще 58,5 млн рублей, преодолев отметку по общим сборам в 300 млн.
Со второй на четвертую строчку рейтинга переместилось отечественное семейное фэнтези «Василиса и хранители времени» — дебют режиссера Павла Лунгина в жанре сказки. По сюжету провинившегося Волшебника из дальней вселенной ссылают на Землю. Тут ему суждено встретить внучку Василису, которая тоже обладает способностями и которой грозит опасность. Несмотря на звездный состав (Сергей Гармаш, Дарья Мороз, Маша Кошина), картина почти сразу постепенно начала сдавать позиции. В минувшие выходные она заработала 43,9 млн рублей. Всего за две недели проката на счету фильма 124,5 млн.
— «Василису» сместили новинки проката, однако падение в районе 30% — не самая худшая динамика. Фильм еще сможет дособрать кассу на неделе, но с выходом «Огнива» шансы резко снизятся, — отметила Ольга Зинякова.
Замыкает топ-5 нашумевшая «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях, которая собирает кассу уже почти месяц. В этот раз она записала на свой счет еще 36,9 млн рублей. Боди-хоррор, кроме того, показал на прошлой неделе наилучшую среднюю заполняемость зала — 32 человека на показ, а также наибольшие средние сборы за сеанс — 16 954 рублей.
Перепрыгнули с третьей на шестую строчку по итогам выходных в кино «Беляковы в отпуске» — о русских на курорте (30,8 млн). Следом идут мультфильмы «Пушистое превращение» (20,4 млн) и «Лунтик. Возвращение домой» (18 млн). Слабо стартовали отечественная комедия «Битва пап» (18,7 млн) и «Малышарики. День рождения» (17,1 млн), которые заняли девятую и десятую строчки рейтинга.
Примечательно, что за бортом в этот раз оказался неофициальный Голливуд, который показывают в рамках предсеансового обслуживания. Сейчас в российских кинотеатрах вместе с короткометражками идут «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой и «Битлджус Битлджус».