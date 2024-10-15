Хит подряд: фильм «Руки Вверх!» возглавил российский прокат

Лента, посвященная истории группы, созданной Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным, за киновыходные собрала в залах суммарно почти 600 тыс. человек. На счету фильма 32 тыс. сеансов только в первый уикенд — это в пять раз больше, чем у ближайшего конкурента в топе. На второй строчке бокс-офиса разместилась еще одна новинка — американский рождественский слэшер «Ужасающий 3». Он записал на свой счет 67,7 млн рублей. В центре сюжета вновь клоун-маньяк Арт. На этот раз он собирается расправиться с жителями округа Майлз, когда те мирно засыпают в канун Рождества. Несмотря на то что отставание от лидера проката значительное, второе место топа для жанра — показатель неплохой.