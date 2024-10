Танцующий в темноте: каким на самом деле оказался «Джокер 2»

Непонятно, почему иначе они не оценили этот действительно глубокий фильм, который, помимо сюжета, еще и выполнен совершенно блестяще. Великолепен Хоакин Феникс, который на протяжении всей картины меняет обличия иногда за какие-то секунды, и выражается это часто в том, что у него глаза горят иначе. Иначе двигаются, фокусируются. В зависимости от того, что происходит внутри героя, он словно вместо маски надевает другое лицо, и мы действительно никогда не успеваем за ним, не можем предугадать, что произойдет с Джокером дальше. Как и весь фильм, герой совершенно непредсказуем, он не укладывается ни в какие наши привычные представления о злодеях или неудачниках, потому что Джокер у Феникса и тот и другой сразу. О том, что у Феникса блестящие вокальные данные, все знают давно, еще с тех пор как он играл Джонни Кэша, но когда он здесь надорванными связками хрипит в телефон If You Go Away, это остается в памяти надолго.