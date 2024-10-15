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Львовский блогер Юра Скайф уехал в Польшу после конфликта с ТЦК

Каким образом ему удалось сбежать, блогер не уточнил.

Источник: Аргументы и факты

Львовский блогер Юра Скайф после встречи с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уехал за границу. Об этом молодой человек рассказал в своих социальных сетях.

Блогер в субботу, 12 октября, попал в облаву ТЦК на одно из украинских заведений. Военкомы достали Скайфа из авто, когда он уезжал, и побили.

Через несколько дней после этого он сообщил, что в целях безопасности уехал в Польшу. Как он там оказался, не уточнил.

Ранее в Харькове сотрудники территориальных центров комплектования во время концерта задержали музыкантов трех групп и нескольких посетителей.