Львовский блогер Юра Скайф уехал в Польшу после конфликта с ТЦК

Львовский блогер Юра Скайф после встречи с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) уехал за границу. Об этом молодой человек рассказал в своих социальных сетях.
Блогер в субботу, 12 октября, попал в облаву ТЦК на одно из украинских заведений. Военкомы достали Скайфа из авто, когда он уезжал, и побили.
Через несколько дней после этого он сообщил, что в целях безопасности уехал в Польшу. Как он там оказался, не уточнил.
Ранее в Харькове сотрудники территориальных центров комплектования во время концерта задержали музыкантов трех групп и нескольких посетителей.