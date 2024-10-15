Певец из Ростова-на-Дону закрасил в Тбилиси оскорбляющую РФ надпись

Исполнитель из Ростова-на-Дону Gariko (настоящее имя Гарегин Мовсисян) приехал на территорию Тбилиси и увидел нецензурную надпись о России. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
Музыкант решил закрасить граффити с ругательствами. Вместо них он нарисовал флаг России.
«Ребят, кто осмелится матушку тронуть — ну лучше не трогайте. Знаете, святое нельзя трогать», — сказал Gariko на видео.
Через некоторое время кадры исчезли. Грузинские пользователи Сети оставляют оскорбительные комментарии под постами Gariko. Последний уже покинул территорию Грузии.
Ранее сообщалось, что оскорбления в адрес россиян озвучивают не только представители стран СНГ, но и граждане страны. Так, часто их можно услышать от певицы Аллы Пугачевой.