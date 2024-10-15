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Певец из Ростова-на-Дону закрасил в Тбилиси оскорбляющую РФ надпись

Вместо ругательства исполнитель Gariko нарисовал флаг России.

Источник: Аргументы и факты

Исполнитель из Ростова-на-Дону Gariko (настоящее имя Гарегин Мовсисян) приехал на территорию Тбилиси и увидел нецензурную надпись о России. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Музыкант решил закрасить граффити с ругательствами. Вместо них он нарисовал флаг России.

«Ребят, кто осмелится матушку тронуть — ну лучше не трогайте. Знаете, святое нельзя трогать», — сказал Gariko на видео.

Через некоторое время кадры исчезли. Грузинские пользователи Сети оставляют оскорбительные комментарии под постами Gariko. Последний уже покинул территорию Грузии.

Ранее сообщалось, что оскорбления в адрес россиян озвучивают не только представители стран СНГ, но и граждане страны. Так, часто их можно услышать от певицы Аллы Пугачевой.