Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 октября 2024

Погода в Иркутске 15 октября 2024 обещает быть облачной. Днем может пройти мокрый снег, а температура воздуха прогреется лишь до +4 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутской Гидрометцентре, будет несильный ветер, до 6−11 м /с.