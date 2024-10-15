Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 15 октября 2024

Погода в Иркутске 15 октября 2024 обещает быть облачной. Днем может пройти мокрый снег, а температура воздуха прогреется лишь до +4 градусов. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутской Гидрометцентре, будет несильный ветер, до 6−11 м /с.
Погода в Иркутске 15 октября 2024
— Облачно с прояснениями, местами мокрый снег, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах небольшой снег, ветер 4−9 м/с, но могут быть порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье температура поднимется до +5 градусов, однако при облачной погоде до −5. Ночи уже достаточно холодные, ожидается до −14. Вот что обещает погода в Иркутске 15 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье за прошедшую неделю один человек заболел гриппом. Более 17 тысяч — ОРВИ.