Многоквартирный дом для медиков построили в Нижнеудинске

В Нижнеудинске Иркутской области в микрорайоне Восточном завершили строительство пятиэтажного 33-квартирного дома для медперсонала. Напомним, работы начались еще в 2020 году, на проект выделили более 162 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
К концу октября планируют подготовить все необходимые документы, чтобы передать ключи будущим жильцам. В этом же микрорайоне строители возводят четыре жилые блок-секции на 125 квартир, в которые переселят людей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность составляет от 65 до 93%.
— Одна блок-секция уже подведена к теплу, еще в трех — отопление дадут до конца месяца. Интенсивно ведется благоустройство, рабочие асфальтируют и готовят площадки под установку малых архитектурных форм. Два объекта сдадут до конца 2024 года, оставшиеся — в конце первого квартала 2025 года — рассказал председателя правительства Иркутской области Александр Галкин.
Помимо этого в Восточном до конца 2024 завершат первый этап строительства улично-восточной дорожной сети.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области с начала года увеличились цены на мясную продукцию.