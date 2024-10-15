Многоквартирный дом для медиков построили в Нижнеудинске

К концу октября планируют подготовить все необходимые документы, чтобы передать ключи будущим жильцам. В этом же микрорайоне строители возводят четыре жилые блок-секции на 125 квартир, в которые переселят людей из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность составляет от 65 до 93%.