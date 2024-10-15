Пожар произошел на складе в Ангарске утром 15 октября

В Ангарске Иркутской области загорелся склад. Пламя охватило кровлю здания на 1050 квадратных метрах. На место выехали специалисты. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС России.
По видео можно заметить, что огонь поразил большую часть помещения, огромные клубы дыма повисли в воздухе.
— Пламя уже взяли «в кольцо». Никто не пострадал, — рассказывают в пресс-службе МЧС.
Чтобы потушить огонь на место отправилось 39 специалистов и 11 единиц техники. Пока неизвестно, по какой причине начался пожар.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на высоте седьмого этажа рабочие занимались отделкой фасада, однако в какой-то момент у строительной люльки оборвались тросы. На место срочно выехали спасатели. Мужчинам помогли спуститься по пожарной лестнице.