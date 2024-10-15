Пожар произошел на складе в Ангарске утром 15 октября

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на высоте седьмого этажа рабочие занимались отделкой фасада, однако в какой-то момент у строительной люльки оборвались тросы. На место срочно выехали спасатели. Мужчинам помогли спуститься по пожарной лестнице.