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Пожар произошел на складе в Ангарске утром 15 октября

Спасатели взяли пламя «в кольцо».
Источник: Комсомольская правда

В Ангарске Иркутской области загорелся склад. Пламя охватило кровлю здания на 1050 квадратных метрах. На место выехали специалисты. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС России.

По видео можно заметить, что огонь поразил большую часть помещения, огромные клубы дыма повисли в воздухе.

— Пламя уже взяли «в кольцо». Никто не пострадал, — рассказывают в пресс-службе МЧС.

Чтобы потушить огонь на место отправилось 39 специалистов и 11 единиц техники. Пока неизвестно, по какой причине начался пожар.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на высоте седьмого этажа рабочие занимались отделкой фасада, однако в какой-то момент у строительной люльки оборвались тросы. На место срочно выехали спасатели. Мужчинам помогли спуститься по пожарной лестнице.