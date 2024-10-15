RT: вышедшая с российским флагом в Одессе женщина жива и под домашним арестом

«Вот эти вот ребята, которые идут за деньги защищать нашу типа родину от кого? От наших братьев-славян? Я считаю, что это все делает НАТО, Америка. И если мы раскаемся, если мы пойдем на сторону России тогда вы увидите всю правду — всю нечисть, тех, кто вообще нас уничтожает», — заявила Чесакова.