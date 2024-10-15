Рассказываем, по каким адресам отключат отопление в Иркутске 15 октября 2024

Отключение отопления в Иркутске 15 октября 2024 коснется Правобережного и Октябрьского округов. Как рассказал КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, на участке будут проводить ремонтные работы, чтобы не допустить аварийных ситуаций в период сильных холодов.
— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Баррикад, 187, Карла Либкнехта, 242, — рассказывает оператор тепловых сетей.
Тепло отключат к 09:00 утра. В Октябрьском округе работы закончат к 17:00, а в Правобережном — к 19:00. С точными адресами, где пройдет отключение отопления в Иркутске 15 октября 2024, можно ознакомиться в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сильный пожар поразил кровлю склада в Ангарске. Спасатели пытаются справится с огнем.