Из-за шторма на Уссури более ста человек не могут вернуться из Жаохэ в Хабаровский край

— Вчера, 14 октября, до последнего ждали погоды, но был сильный ветер, и в 18:00 по хабаровскому времени приняли решение вернуть туристов обратно в гостиницу. На сегодня прогноз тоже не очень хороший, какая-то ясность наступит примерно в 14:00, — сообщила заместитель генерального директора компании «Сахэкспо» Алена Машковцева.