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Из-за шторма на Уссури более ста человек не могут вернуться из Жаохэ в Хабаровский край

Россиян разместили в гостиницах этого китайского города.

Источник: Хабаровский край сегодня

Пришедший в Хабаровский край циклон вызвал шторм на реке Уссури. Из-за этого китайский порт Жаохэ принял решение приостановить работу пограничного пункта пропуска и паромной переправы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Вчера, 14 октября, до последнего ждали погоды, но был сильный ветер, и в 18:00 по хабаровскому времени приняли решение вернуть туристов обратно в гостиницу. На сегодня прогноз тоже не очень хороший, какая-то ясность наступит примерно в 14:00, — сообщила заместитель генерального директора компании «Сахэкспо» Алена Машковцева.

По ее словам, всего в Жаохэ находится более ста человек только тех, которые были отправлены ее туристической компанией.

туризм и отдых