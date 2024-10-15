Из-за шторма на Уссури более ста человек не могут вернуться из Жаохэ в Хабаровский край

Пришедший в Хабаровский край циклон вызвал шторм на реке Уссури. Из-за этого китайский порт Жаохэ принял решение приостановить работу пограничного пункта пропуска и паромной переправы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Вчера, 14 октября, до последнего ждали погоды, но был сильный ветер, и в 18:00 по хабаровскому времени приняли решение вернуть туристов обратно в гостиницу. На сегодня прогноз тоже не очень хороший, какая-то ясность наступит примерно в 14:00, — сообщила заместитель генерального директора компании «Сахэкспо» Алена Машковцева.
По ее словам, всего в Жаохэ находится более ста человек только тех, которые были отправлены ее туристической компанией.