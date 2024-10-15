Покупку автомобиля за 23 млн тенге прокомментировал аким Костаная

«Этот автомобиль, он как ручка или компьютер, это тот механизм, которым аким и мои подчиненные должны проводить государственную политику. Это нормальное явление. Если бы я покупал Mercedes или какой-нибудь Jeep заоблачный, тогда ко мне были бы вопросы. Поэтому здесь я ничего такого страшного не вижу», — заявил аким.