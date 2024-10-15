Конные походы по тропе Арсеньева организуют в Приморье

«Проект одобрен на федеральном уровне, на развитие агротуризма предусмотрен грант в размере 4,7 миллиона рублей. На эти средства будут построены четыре гостевых дома, столовая, беседки, благоустроена территория. По проекту ферма “В гостях у Федора” через четыре года сможет принимать до 700 человек в год», — отметили в ведомстве.