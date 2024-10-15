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Конные походы по тропе Арсеньева организуют в Приморье

Агротуризм развивают в Анучинском муниципальном округе Приморья благодаря государственной поддержке. Фермеры планируют построить гостевые домики и организовать конные походы по популярным туристическим маршрутам.

Источник: AP 2024

Агротуризм развивают в Анучинском муниципальном округе Приморья благодаря государственной поддержке. Фермеры планируют построить гостевые домики и организовать конные походы по популярным туристическим маршрутам.

Как сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства, ферма «В гостях у Федора» площадью около 30 гектаров расположена на окраине села Старогордеевка. В экологически чистом районе выращивают сою, содержат коров и лошадей. Со следующего года здесь будут развивать агротуризм.

«Проект одобрен на федеральном уровне, на развитие агротуризма предусмотрен грант в размере 4,7 миллиона рублей. На эти средства будут построены четыре гостевых дома, столовая, беседки, благоустроена территория. По проекту ферма “В гостях у Федора” через четыре года сможет принимать до 700 человек в год», — отметили в ведомстве.

Для гостей будут предусмотрены экскурсии по ферме, конные походы на популярные туристические маршруты: тропу Арсеньева, тисовую рощу, средневековое городище «Круглая сопка», озеро Ореховое, водопад «Принцесса».

туризм и отдых