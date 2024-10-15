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Ближе к выходным погода в Новосибирске изменит характер

Станет немного теплее.

Сейчас в Олбани: +7° 5 м/с 81% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: Аргументы и факты

Жителей Новосибирска обрадовали новостью об изменении характера погоды к концу воскресенья, 20 октября 2024 года. Об этом написал «Сиб.фм» со ссылкой на данные начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталью Кичанову.

Сообщается, что днём станет немного теплее, в среднем ожидается до +5. Однако в четверг, 16 октября 2024 года, температура поднимется до +6, на следующий день станет выше ещё на градус. Метеорологи обещают ясное небо, которое обеспечит антициклон.

Неожиданных перепадов или заморозков в прогнозе нет. Ночью столбик термометра опустится к −5… −3.

В целом, осадков синоптики не видят, но не исключают дождь и мокрый снег ближе к выходным.