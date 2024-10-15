Ближе к выходным погода в Новосибирске изменит характер

Сообщается, что днём станет немного теплее, в среднем ожидается до +5. Однако в четверг, 16 октября 2024 года, температура поднимется до +6, на следующий день станет выше ещё на градус. Метеорологи обещают ясное небо, которое обеспечит антициклон.