Ближе к выходным погода в Новосибирске изменит характер

Жителей Новосибирска обрадовали новостью об изменении характера погоды к концу воскресенья, 20 октября 2024 года. Об этом написал «Сиб.фм» со ссылкой на данные начальника отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталью Кичанову.
Сообщается, что днём станет немного теплее, в среднем ожидается до +5. Однако в четверг, 16 октября 2024 года, температура поднимется до +6, на следующий день станет выше ещё на градус. Метеорологи обещают ясное небо, которое обеспечит антициклон.
Неожиданных перепадов или заморозков в прогнозе нет. Ночью столбик термометра опустится к −5… −3.
В целом, осадков синоптики не видят, но не исключают дождь и мокрый снег ближе к выходным.