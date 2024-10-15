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В Хабаровском крае дарят миллион на социальные инициативы

Авторы инициатив приглашаются к участию в конкурсе «Среда возможностей».

Источник: Reuters

В Хабаровском крае авторы социальных проектов имеют уникальную возможность получить поддержку до 1 миллиона рублей для реализации своих идей, сообщает пресс-служба правительства края.

Открытый конкурс «Среда возможностей» нацелен на развитие потенциала детей, проживающих в малых населенных пунктах, и создание для них поддерживающей среды для успешной самореализации.

Конкурс открыт для участия различных организаций, включая государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежные центры, колледжи и техникумы, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

К участию принимаются проекты из населенных пунктов с численностью населения до 70 000 человек.

Победители конкурса смогут рассчитывать на целевую финансовую поддержку в рамках двух номинаций:

«Точка роста» — до 500 000 рублей.

«Горизонты возможностей» — до 1 миллиона рублей.

Поддержка будет предоставлена на период до 30 сентября 2025 года и будет включать экспертное сопровождение, обучение и обмен опытом, а также продвижение проектов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 ноября 2024 года.

Для получения дополнительной информации и консультаций организаторы предлагают обратиться по горячей линии: +7 (800) 511−73−80. Эта инициатива открывает новые горизонты для творческих идей и проектов, способствуя развитию детей и молодежи в Хабаровском крае.

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