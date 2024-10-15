В Хабаровском крае дарят миллион на социальные инициативы

В Хабаровском крае авторы социальных проектов имеют уникальную возможность получить поддержку до 1 миллиона рублей для реализации своих идей, сообщает пресс-служба правительства края.
Открытый конкурс «Среда возможностей» нацелен на развитие потенциала детей, проживающих в малых населенных пунктах, и создание для них поддерживающей среды для успешной самореализации.
Конкурс открыт для участия различных организаций, включая государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, учреждения культуры, спорта и молодежные центры, колледжи и техникумы, а также социально ориентированные некоммерческие организации.
К участию принимаются проекты из населенных пунктов с численностью населения до 70 000 человек.
Победители конкурса смогут рассчитывать на целевую финансовую поддержку в рамках двух номинаций:
«Точка роста» — до 500 000 рублей.
«Горизонты возможностей» — до 1 миллиона рублей.
Поддержка будет предоставлена на период до 30 сентября 2025 года и будет включать экспертное сопровождение, обучение и обмен опытом, а также продвижение проектов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 ноября 2024 года.
Для получения дополнительной информации и консультаций организаторы предлагают обратиться по горячей линии: