Что произошло после концерта Руки Вверх в Иркутске в октябре 2024? А то, что практически все гости вечера в ледовом дворце «Айсберг» остались довольны! Довольны полученными эмоциями, довольны зажигательной музыкой, исполнением известных хитов и, конечно, общением с Сергеем Жуковым.
Что произошло после концерта «Руки Вверх» в Иркутске
— Неужели это происходит с нами? Сколько лет прошло? Два года? Два года, конечно, пролетели, но поверьте мне, мы успели соскучиться, я уверен, что и вы тоже, — начал свое приветствие известный артист.
-Дааа, — хором ответили ему иркутяне.
— Сколько же всего за эти два года произошло. Не поменялось только одно — это наша любовь к вам, потому что здесь не просто концерт, не просто прослушивание музыки, сегодня нечто большее — сегодня мы с вами отправимся туда, где вам всем было лишь хорошо. Мы отправляемся в ваше детство — вот куда! — говорил Сергей Жуков.
Лидер группы Руки Вверх отметил, что его концерты становятся по-настоящему семейными и продолжают быть хорошим времяпровождением для влюбленных или друзей. А еще — все чаще на выступления стали приходить представители сильной половины человечества.
— Удивительно, смотрю в зал и половина зала мужчины. Дожили, — смеется Сергей. — Раньше девчонки пищали: «Сережа, люблю тебя!». Сейчас пацаны: «Серега!». Я очень рад, ребята, что вы здесь. Вы сегодня здесь на своем месте. Также отрывайтесь, веселитесь, куражьтесь, как девчонки. А в вас, девчонки, я вообще не сомневаюсь!
Как рассказали КП-Иркутск, сибиряки, побывавшие на концерте, вокалист много внимания уделял своим поклонникам — общался, шутил, рассказывал о себе, о своей семье, а также к каждой песне делал интересные подводки. И что интересно, в «Айсберге» собралось не одно поколение людей — были и подростки, и молодежь, но больше всего тех, кому 30 лет и старше. Сергей прямо просил поднимать руки, когда озвучивал примерный возраст собравшихся. И певец не уставал хвалить своих поклонников.
— Он сказал, что ему можно вообще не петь, мы и сами отлично за него справляемся, — делится эмоциями от вечера Наталья.
Что произошло после концерта «Руки Вверх» в Иркутске: отзывы
— Эмоции переполняют! У меня детский восторг. Свет, звук, шоу, любимые песни — все на высоте!
— Впервые побывала на концерте Руки вверх. Моя мечта наконец-то сбылась!
— Такое удовольствие, посетить концерт, где знаешь каждую песню, каждую ноту. Впечатления невероятные.
— Были и минусы: долго стояли в очереди в гардероб после концерта, а перед концертом долго ждали, когда все начнется. Но это мелочи, впечатления все перекрыли!!!
— Я на концерте Руки Вверх уже второй раз, до этого была в 2016 году. Понравилось также сильно, как и тогда!
Что произошло после концерта «Руки Вверх» в Иркутске: 15 октября новая встреча
Что интересно, Руки Вверх в Иркутске всегда дает по два концерта. Так было и в 2022 году, так будет и сейчас. До второго концерта группы Руки Вверх в Иркутске 15 октября 2024 остались считанные часы. И, кстати, билетов осталось совсем немного. В ледовом дворце «Айсберг» во вторник снова будет аншлаг.