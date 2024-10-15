Что произошло после концерта «Руки Вверх» в Иркутске

— Сколько же всего за эти два года произошло. Не поменялось только одно — это наша любовь к вам, потому что здесь не просто концерт, не просто прослушивание музыки, сегодня нечто большее — сегодня мы с вами отправимся туда, где вам всем было лишь хорошо. Мы отправляемся в ваше детство — вот куда! — говорил Сергей Жуков.