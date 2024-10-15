Хабаровские авиапассажиры терпят задержки рейсов из-за снежных бурь

Так, рейс 407, следовавший из Хабаровска в Чумикан, ожидает нового метеопрогноза. Ожидается, что информация о времени вылета появится в 11:10. Также под угрозой задержки находятся рейсы 401 и 402, которые должны были доставить пассажиров из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск, а также в обратном направлении. Теперь их вылет запланирован на 16 октября в 09:20.