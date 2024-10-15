Хабаровские авиапассажиры терпят задержки рейсов из-за снежных бурь

В Хабаровске непогода вновь внесла свои коррективы в расписание авиарейсов Хабаровского края. Сильный снег и плохая видимость стали причиной задержки сразу трех рейсов, о чем сообщила региональная авиакомпания «Хабаровские авиалинии» в своем Telegram-канале.
Так, рейс 407, следовавший из Хабаровска в Чумикан, ожидает нового метеопрогноза. Ожидается, что информация о времени вылета появится в 11:10. Также под угрозой задержки находятся рейсы 401 и 402, которые должны были доставить пассажиров из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск, а также в обратном направлении. Теперь их вылет запланирован на 16 октября в 09:20.
К сожалению, непогода затронула и рейс 415 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан, который также перенесен на 16 октября. Вылет из краевого центра запланирован на 10:05. Причины задержек остаются прежними: снег и ограниченная видимость, составляющая всего 500 метров.
Кроме того, перенесен рейс 403, который должен был отправиться 11 октября по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. Информация о его новом времени вылета будет предоставлена 16 октября в 09:10.
Пассажиры остаются в ожидании новых данных о своих рейсах, и авиакомпания настоятельно рекомендует следить за обновлениями в официальных источниках. Безусловно, погодные условия не оставляют выбора: безопасность — прежде всего.