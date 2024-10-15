Симптомы «немой» пневмонии назвали жителям Новосибирска

Обычно пневмония сопровождается отдышкой, температурой, кашлем и слабостью. В больницы все чаще стали обращаться пациенты, у которых присутствуют не все характерные симптомы, а только один или несколько: долго держится высокая температура или больной жалуется только на кашель с отдышкой. При этом анализ показывает, что у человека воспалены легкие.