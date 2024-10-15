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Симптомы «немой» пневмонии назвали жителям Новосибирска

Врачи предупредили жителей Новосибирска, что пневмония может быть «немой», то есть протекать нетипично, например, на осмотре не слышны хрипы в легких.

Источник: Freepik

Несвоевременная диагностика может негативно отразиться на здоровье пациента: о первых симптомах «немой» пневмонии рассказала врач-пульмонолог «Клиники Эксперт» Екатерина Литасова.

Обычно пневмония сопровождается отдышкой, температурой, кашлем и слабостью. В больницы все чаще стали обращаться пациенты, у которых присутствуют не все характерные симптомы, а только один или несколько: долго держится высокая температура или больной жалуется только на кашель с отдышкой. При этом анализ показывает, что у человека воспалены легкие.

«Стоит насторожиться, если в течение нескольких дней у вас поднимается температура, которую тяжело “сбить. Также плохой симптом — одышка, появляющаяся при привычной физической нагрузке и даже без нее”, — рассказала Екатерина Литасова журналистам VN.RU.

Для профилактики пневмонии можно ставить прививку. Эксперт подтверждает ее высокую эффективность. Вакцинация проводится при хорошем самочувствии планово, затем через год и через 5 лет.

В Новосибирске разбушевалась «немая» пневмония. Читайте подробнее в материале МК в Новосибирске.

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