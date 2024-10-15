В Хабаровске стартовала продажа авиабилетов на осенне-зимний период

Купить билеты можно на все направления авиакомпании. Но есть исключения. Так, это рейсы 467 и 468 из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно. Это связано с изменением регламента работы аэропорта Май-Гатка. О начале продаж на эти рейсы авиакомпания сообщит дополнительно.