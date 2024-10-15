В Хабаровске стартовала продажа авиабилетов на осенне-зимний период

«Хабаровские авиалинии» открыли продажу билетов на рейсы осенне-зимнего сезона. Они продлятся с 27 октября по 31 декабря включительно. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Купить билеты можно на все направления авиакомпании. Но есть исключения. Так, это рейсы 467 и 468 из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно. Это связано с изменением регламента работы аэропорта Май-Гатка. О начале продаж на эти рейсы авиакомпания сообщит дополнительно.
Также не получится купить билеты на маршруты 471/472, 417/418, 409/410, которые в прошлом году выполнялись через аэропорт Комсомольска-на-Амуре. Когда аэропорт начнет работу, авиакомпания об этом сообщит. Полеты в Чумикан, Херпучи, как и летом, пока планируются через Николаевск-на-Амуре.
Еще одно исключение — рейсы 411 и 412 из Хабаровска в Чегдомын и обратно. Продажу билетов откроют после окончания реконструкции и ввода в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы в административном центре Верхнебуреинского района.
Субсидированные билеты можно купить только на сайтах «ХабАвиа» и «Билет ДВ». В кассах авиакомпании комиссионные сборы не берут.