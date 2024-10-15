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Жителей Новосибирска продолжают нервировать мощные взрывы во дворах

Вслед за сообщениями о громких взрывах в Плющихинском жилмассиве, тревога охватила и Октябрьский район Новосибирска.

В понедельник, 14 октября 2024 года, в социальных сетях появилось новое видео, запечатлевшее происшествие. Ролик, опубликованный Telegram-каналом «Инцидент Новосибирск», представляет собой запись очевидца, на которой зафиксированы действия группы из четырех подростков, сопровождающиеся мощным взрывом.

По свидетельствам очевидцев, сила взрыва была значительной: сообщается о дрожании окон и вибрации домов. Ситуация вызвала серьезное беспокойство у жителей. Очевидцы незамедлительно сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

В связи с произошедшим, Следственный комитет России проявил заинтересованность в расследовании. Глава комитета Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о проверке информации, поступившей из Новосибирска. Ведётся расследование.