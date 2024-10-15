Жителей Новосибирска продолжают нервировать мощные взрывы во дворах

В понедельник, 14 октября 2024 года, в социальных сетях появилось новое видео, запечатлевшее происшествие. Ролик, опубликованный Telegram-каналом «Инцидент Новосибирск», представляет собой запись очевидца, на которой зафиксированы действия группы из четырех подростков, сопровождающиеся мощным взрывом.