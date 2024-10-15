Новый главный: в хабаровском «СКА-Нефтянике» сменился тренер перед стартом чемпионата

6 ноября стартует чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Перед самым началом сезона в тренерском штабе «СКА-Нефтяника» произошли неожиданные перемены. С поста главного тренера команды ушел Василий Грановский. Кто будет тренировать армейцев — подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Василий Грановский — легенда хабаровского хоккея с мячом. Местный воспитанник в качестве игрока завоевал все престижные трофеи с родным клубом. В 2023 году он завершил игровую карьеру, а в 2024-м был назначен главным тренером армейцев.
Однако в новом сезоне командовать на тренерском мостике будет уже не Грановский. Клуб попрощался с хабаровской легендой. Возможно, замена связана с неудачным выступлением в Кубке России.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Артур Федоров. Воспитанник ульяновского хоккея уже работал в «СКА-Нефтянике», где занимал должность старшего тренера. Помогать Федорову будет хорошо знакомый хабаровским болельщикам Дмитрий Стариков.