Эдуард Сандлер ушёл с поста главного тренера баскетбольного клуба «Динамо»

Главный тренер баскетбольного «Динамо» Эдуард Сандлер, под руководством которого основанный в 2021 во Владивостоке клуб стал чемпионом Суперлиги (6+) сезона 2023/2024, покинул свой пост. Его сменщиком стал Алексей Голяхов, под руководством которого команда стартовала в регулярном чемпионате c двух побед подряд на выезде, сообщает ИА PrimaMeia.
Как сообщает пресс-служба клуба, Эдуард Сандлер остаётся в должности управляющего ПСО «Динамо».
Комментарий Эдуарда Сандлера:
— Решение вызвано осознанием процессов развития всех наших профессиональных команд по футболу, волейболу, баскетболу, в работе которых я занимаю руководящую роль.
Отдаю себе отчет в том, что тренерская работа требует максимальной вовлеченности и времени. На определенных этапах я видел, что это совмещение возможно, что есть пространство и время для реализации такого подхода. На сегодняшнем этапе развития такой возможности не вижу, необходимо посвятить себя другой работе, которая приведет к прогрессу и долгосрочному развитию профессионального спорта в Приморском крае в целом и спортивных команд «Динамо» в частности.
Команда продолжает работать на высоком уровне, Алексей Голяхов способен контролировать и управлять процессом игры команды.
Я всегда нахожусь рядом с командой и с позиции руководителя способен распознать и повлиять на любые процессы для достижения коллективом наилучших результатов.
Очень надеюсь на понимание и поддержку болельщиков, ведь «Динамо» — любимый, клуб непобедимый!