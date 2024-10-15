В Москаленском районе Омской области простились с двумя участниками СВО

Два жителя Москаленского района погибли при выполнении боевых задач. Земляки простились с 21-летним Иваном Плохих и 38-летним Сергеем Горбачевым. Об утрате сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия».
Иван Плохих был пятым ребенком в многодетной семье, родился в поселке Веселый. Отслужил срочную службу в армии, после заключили контракт и добровольцев ушел в зону СВО.
38-летний Сергей Горбачев участвовал в специальной военной операции по освобождению ДНР и ЛНР. Героически погиб в бою. У бойца остались жена и трое детей.