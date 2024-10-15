В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать незамерзайку для авто

Так, начало холодать, поэтому стоит задуматься о покупке качественной незамерзайки. Это специальная стеклоомывающая жидкость.
При выборе следует обратить внимание на состав средства. Ни в коем случае не берите жидкость с метиловым спиртом (метанолом). Это яд, который может привести к летальному исходу. В хороших средствах содержатся изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.
Приобретать следует только в разрешенных магазинах, а не с рук и в стихийных точках. Обратите внимание на маркировку, в которой должны быть указаны состав, сведения о производителе, дата производства и срок хранения, а также меры предосторожности.
Вы также можете попросить у продавца документы о госрегистрации товара.