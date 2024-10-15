Халитов предупредил о возможной блокировке сервисов Google на Android

Сервисы Google, работающие на базе операционной системы (ОС) Android, могут быть частично заблокированы на территории РФ. Такое заявление в беседе с авторами RTVI сделал заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.
По его словам, соответствующие решения может принять американская компания. Тогда пользователи могут столкнуться со сложностями технологически зависимых Android.
Халитов обратил внимание, что в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде. Они способны допустить блокировки телефонов пользователей, в том числе из РФ.
«При желании, в моем понимании, как и YouTube, так и телефоны на базе Android, наши пользователи с определенными сложностями в использовании столкнуться могут», —указал специалист.
Ранее Министерство цифрового развития посоветовало россиянам создать резервные копии данных в сервисах Google. Их нужно перенести на российские платформы.