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Халитов предупредил о возможной блокировке сервисов Google на Android

В этой операционной системе могут быть элементы, которые позволяют блокировать телефоны пользователей.

Источник: Аргументы и факты

Сервисы Google, работающие на базе операционной системы (ОС) Android, могут быть частично заблокированы на территории РФ. Такое заявление в беседе с авторами RTVI сделал заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Дарий Халитов.

По его словам, соответствующие решения может принять американская компания. Тогда пользователи могут столкнуться со сложностями технологически зависимых Android.

Халитов обратил внимание, что в операционной системе Android могут быть элементы в исходном коде. Они способны допустить блокировки телефонов пользователей, в том числе из РФ.

«При желании, в моем понимании, как и YouTube, так и телефоны на базе Android, наши пользователи с определенными сложностями в использовании столкнуться могут», —указал специалист.

Ранее Министерство цифрового развития посоветовало россиянам создать резервные копии данных в сервисах Google. Их нужно перенести на российские платформы.