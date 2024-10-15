Рейсы Омск — Казань стали субсидированными

Пресс-служба Омского аэропорта сообщила о новом субсидированном рейсе из Омска. Так, теперь дешевле из нашего города можно улететь в Казань. Рейс авиакомпании «Северный ветер» Омск — Казань — Омск вошел в программу субсидирования региональных рейсов до конца 2024 года.
Билет на самолёт в одну сторону по этому маршруту начинается от 4200 рублей. Вылет из Омска — дважды в неделю, в 7:30 по четвергам и воскресеньям.
Количество субсидируемых рейсов из Омска теперь составляет 15.
Ранее мы писали, что недавно из Омска запустили субсидированный рейс в Красноярск.