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Рейсы Омск — Казань стали субсидированными

Слетать из Омска в Казань и обратно можно меньше, чем за 10 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба Омского аэропорта сообщила о новом субсидированном рейсе из Омска. Так, теперь дешевле из нашего города можно улететь в Казань. Рейс авиакомпании «Северный ветер» Омск — Казань — Омск вошел в программу субсидирования региональных рейсов до конца 2024 года.

Билет на самолёт в одну сторону по этому маршруту начинается от 4200 рублей. Вылет из Омска — дважды в неделю, в 7:30 по четвергам и воскресеньям.

Количество субсидируемых рейсов из Омска теперь составляет 15.

Ранее мы писали, что недавно из Омска запустили субсидированный рейс в Красноярск.