Омская область заняла 52-е место в рейтинге благополучия

Эксперты составили рейтинг материального благополучия жителей регионов России за 2023 год. Исследование провели аналитики РИА «Новости».
Омск занял в рейтинге 52 место из 85 возможных. При этом, по мнению аналитиков, омичи стали жить лучше —по итогам 2023 года Омская область набрала 43,19 балла, тогда как в 2022-м ее результат составлял 34,23.
А самые благополучные люди живут в Ямало-Ненецком автономном округе — в рейтинге ЯНАО набрал 100 баллов из 100 возможных. В лидерах также Чукотский автономный округ и Магаданская область. Москва заняла 11 место, а Санкт-Петербург —9-е.
Ближайшими соседями омичей по рейтингу являются Республика Башкортостан (51-е место) и Ивановская область (53-е).